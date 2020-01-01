Poznaj tokenomikę BUSD (BUSD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BUSD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę BUSD (BUSD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BUSD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o BUSD (BUSD) Binance USD (BUSD) is a stable coin pegged to USD that has received approval from the New York State Department of Financial Services (NYDFS). BUSD will be available for direct purchase and redemption at a rate of 1 BUSD = 1 USD. Oficjalna strona internetowa: https://www.paxos.com/busd/ Tokenomika i analiza cenowa BUSD (BUSD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BUSD (BUSD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 55.12M Całkowita podaż: $ 55.03M Podaż w obiegu: $ 55.03M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 55.12M Historyczne maksimum: $ 2.58 Historyczne minimum: $ 0.112189 Aktualna cena: $ 1.002 Tokenomika BUSD (BUSD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BUSD (BUSD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BUSD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BUSD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.