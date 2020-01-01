Poznaj tokenomikę Burncoin (BURN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BURN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Burncoin (BURN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BURN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Burncoin (BURN) / Tokenomika / Tokenomika Burncoin (BURN) Odkryj kluczowe informacje o Burncoin (BURN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Burncoin (BURN) Burncoin ($BURN) is a deflationary Solana-based meme coin with a fixed 21 million supply and no team, no insiders, and no inflation. Every swap and wallet transfer burns 4.20% of the tokens — permanently. Built using Solana Token Extensions, the burn is enforced on-chain by the protocol itself. Launched via a fair Dutch auction with no VC allocations, Burncoin is a community-owned token forged in the spirit of scarcity and decentralization — a fiery sibling to Bitcoin, but made to burn. Oficjalna strona internetowa: https://getburncoin.com/ Kup BURN teraz! Tokenomika i analiza cenowa Burncoin (BURN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Burncoin (BURN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 726.36K Całkowita podaż: $ 20.94M Podaż w obiegu: $ 19.94M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 762.79K Historyczne maksimum: $ 0.177496 Historyczne minimum: $ 0.01615564 Aktualna cena: $ 0.03643054 Dowiedz się więcej o cenie Burncoin (BURN) Tokenomika Burncoin (BURN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Burncoin (BURN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BURN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BURN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBURN tokenomikę, poznaj cenę tokena BURNna żywo! Prognoza ceny BURN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BURN? Nasza strona z prognozami cen BURN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BURN już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.