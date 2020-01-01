Tokenomika Buildr (BLDR)
Informacje o Buildr (BLDR)
Buildr is an AI-powered on-chain companion that enables users to launch tokens, perform token swaps, place limit orders, and automate DeFi actions using natural language. Built on BNB Smart Chain, Buildr combines AI with blockchain infrastructure to simplify on-chain execution. The $BLDR token powers the Buildr platform, providing access to exclusive features, agent usage, governance, and rev-share.
Tokenomika i analiza cenowa Buildr (BLDR)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Buildr (BLDR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Buildr (BLDR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Buildr (BLDR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów BLDR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów BLDR.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Prognoza ceny BLDR
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.