Tokenomika Buildr (BLDR) Odkryj kluczowe informacje o Buildr (BLDR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Buildr (BLDR) Buildr is an AI-powered on-chain companion that enables users to launch tokens, perform token swaps, place limit orders, and automate DeFi actions using natural language. Built on BNB Smart Chain, Buildr combines AI with blockchain infrastructure to simplify on-chain execution. The $BLDR token powers the Buildr platform, providing access to exclusive features, agent usage, governance, and rev-share. Oficjalna strona internetowa: https://buildr.bot Tokenomika i analiza cenowa Buildr (BLDR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Buildr (BLDR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 7.67K Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 7.67K Historyczne maksimum: $ 0.00110243 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Buildr (BLDR) Tokenomika Buildr (BLDR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Buildr (BLDR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BLDR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BLDR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBLDR tokenomikę, poznaj cenę tokena BLDRna żywo! Prognoza ceny BLDR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BLDR? Nasza strona z prognozami cen BLDR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BLDR już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.