Giełda MEXC / Cena krypto / Bucket Token (BUT) / Tokenomika / Tokenomika Bucket Token (BUT) Odkryj kluczowe informacje o Bucket Token (BUT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Bucket Token (BUT) Bucket Protocol is a next-generation Liquidity Layer on the Sui Network. It empowers users to mint the $BUCK stablecoin by locking various assets as collateral, while unlocking opportunities for yield generation and leveraged liquidity across the ecosystem. Within just one month of launch, Bucket has become a top 10 DeFi application on the Sui blockchain. Today, we manage over $110M in Total Value Locked (TVL), serving as a foundation to support Sui ecosystem sustainability. Our mission is to expand $BUCK's use cases, strengthen the ecosystem, and boost Sui's liquidity. Oficjalna strona internetowa: https://www.bucketprotocol.io/ Kup BUT teraz! Tokenomika i analiza cenowa Bucket Token (BUT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Bucket Token (BUT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.89M $ 1.89M $ 1.89M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 422.41M $ 422.41M $ 422.41M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.46M $ 4.46M $ 4.46M Historyczne maksimum: $ 0.05549 $ 0.05549 $ 0.05549 Historyczne minimum: $ 0.00304919 $ 0.00304919 $ 0.00304919 Aktualna cena: $ 0.0044749 $ 0.0044749 $ 0.0044749 Dowiedz się więcej o cenie Bucket Token (BUT) Tokenomika Bucket Token (BUT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Bucket Token (BUT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BUT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BUT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBUT tokenomikę, poznaj cenę tokena BUTna żywo! Prognoza ceny BUT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BUT? Nasza strona z prognozami cen BUT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BUT już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.