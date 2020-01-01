Poznaj tokenomikę Brume (BRUME) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BRUME, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Brume (BRUME) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BRUME, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Brume (BRUME) / Tokenomika / Tokenomika Brume (BRUME) Odkryj kluczowe informacje o Brume (BRUME), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Brume (BRUME) Brume Wallet is an Ethereum wallet (for now), whose killer feature is a built-in implementation of the Tor protocol (the dark net), that makes all your network requests go through the Tor network, such that the people at the end of the pipe can't use your IP address to track you or censor you. By using traditional wallets, your IP address is sent to multiple third-party services, who often have access to your multiple wallet addresses too, so they can use this information to track you and your wallets, and/or censor your transactions. Brume Wallet prevents that, and does even more in terms of privacy and security. Brume Wallet is an Ethereum wallet (for now), whose killer feature is a built-in implementation of the Tor protocol (the dark net), that makes all your network requests go through the Tor network, such that the people at the end of the pipe can't use your IP address to track you or censor you. By using traditional wallets, your IP address is sent to multiple third-party services, who often have access to your multiple wallet addresses too, so they can use this information to track you and your wallets, and/or censor your transactions. Brume Wallet prevents that, and does even more in terms of privacy and security. Oficjalna strona internetowa: https://brume.money Kup BRUME teraz! Tokenomika i analiza cenowa Brume (BRUME) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Brume (BRUME), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 165.34K $ 165.34K $ 165.34K Całkowita podaż: $ 2.76M $ 2.76M $ 2.76M Podaż w obiegu: $ 2.76M $ 2.76M $ 2.76M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 165.34K $ 165.34K $ 165.34K Historyczne maksimum: $ 5.07 $ 5.07 $ 5.07 Historyczne minimum: $ 0.01944995 $ 0.01944995 $ 0.01944995 Aktualna cena: $ 0.059999 $ 0.059999 $ 0.059999 Dowiedz się więcej o cenie Brume (BRUME) Tokenomika Brume (BRUME): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Brume (BRUME) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BRUME, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BRUME. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBRUME tokenomikę, poznaj cenę tokena BRUMEna żywo! Prognoza ceny BRUME Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BRUME? Nasza strona z prognozami cen BRUME łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BRUME już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.