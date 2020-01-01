Poznaj tokenomikę Bro if I held (IF) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena IF, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Bro if I held (IF) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena IF, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Bro if I held (IF) "Bro if I held, I would not be so poor" is a meme everyone in the memespace can relate to, timeless, edgy and relateable to everyone. It is now a community takeover and within the second day of CTO it hit over 5000 holders! Which really shows that this is a meme that has come to stay. Enjoy the memes, the fun and do not become the meme itself. If only you held bro, you would not cope so much. Oficjalna strona internetowa: https://ifonsolana.com Tokenomika i analiza cenowa Bro if I held (IF) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Bro if I held (IF), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 23.04K Całkowita podaż: $ 996.89M Podaż w obiegu: $ 996.89M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 23.04K Historyczne maksimum: $ 0.00130147 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika Bro if I held (IF): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Bro if I held (IF) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów IF, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów IF. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszIF tokenomikę, poznaj cenę tokena IFna żywo! Prognoza ceny IF Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać IF? Nasza strona z prognozami cen IF łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena IF już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.