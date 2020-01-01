Poznaj tokenomikę BORED (BORED) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BORED, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę BORED (BORED) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BORED, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o BORED (BORED) $BORED is the leading meme coin on Ape Chain, inspired by the culture and creativity of the iconic Bored Ape Yacht Club (BAYC). Designed to be more than just a token, $BORED embraces the power of community, humor, and blockchain innovation. As the flagship meme coin of the Ape ecosystem, $BORED delivers engaging campaigns, seamless on-chain utility, and endless fun, uniting Ape enthusiasts and meme coin lovers worldwide. $BORED is the leading meme coin on Ape Chain, inspired by the culture and creativity of the iconic Bored Ape Yacht Club (BAYC). Designed to be more than just a token, $BORED embraces the power of community, humor, and blockchain innovation. As the flagship meme coin of the Ape ecosystem, $BORED delivers engaging campaigns, seamless on-chain utility, and endless fun, uniting Ape enthusiasts and meme coin lovers worldwide. Oficjalna strona internetowa: https://boredonape.com Kup BORED teraz! Tokenomika i analiza cenowa BORED (BORED) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BORED (BORED), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 647.74K $ 647.74K $ 647.74K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 647.74K $ 647.74K $ 647.74K Historyczne maksimum: $ 0.02780629 $ 0.02780629 $ 0.02780629 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00064876 $ 0.00064876 $ 0.00064876 Dowiedz się więcej o cenie BORED (BORED) Tokenomika BORED (BORED): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BORED (BORED) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BORED, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BORED. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBORED tokenomikę, poznaj cenę tokena BOREDna żywo! Prognoza ceny BORED Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BORED? Nasza strona z prognozami cen BORED łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BORED już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.