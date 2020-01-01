Poznaj tokenomikę Booty ($BOOTY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $BOOTY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Booty ($BOOTY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $BOOTY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Booty ($BOOTY) $Booty is a token on the Avalanche C-chain. It was founded by two doxxed community builders and artists; Cynthia Steenkamp and OnethirdNerd. The goal is to bring the sexy to crypto, and create a community token as per the guidelines of the Avalanche foundation that promotes sexual expression, body positivity, and celebrates one of the oldest culturally significant aspects of humankind, the booty. Oficjalna strona internetowa: https://bootytoken.xyz/ Tokenomika i analiza cenowa Booty ($BOOTY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Booty ($BOOTY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 27.69K Całkowita podaż: $ 69.00B Podaż w obiegu: $ 69.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 27.69K Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika Booty ($BOOTY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Booty ($BOOTY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów $BOOTY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów $BOOTY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.