Tokenomika BOGUS (BOGUS)
Informacje o BOGUS (BOGUS)
BOGUS is a lifestyle coin that is aimed at normalizing and humanizing the cryptocurrency trading industry. We believe many culturecoins are driven around hype or the picture of an animal; instead, we are driven by a thesis that everything is BOGUS and to create a community where members feel empowered to share examples in their life that is BOGUS.
We are also using the token to reflect on the industry and create awareness on how we've grown and matured. For example, on our roadmap, we are developing a program to collect "valueless" non-fungible token art -- or create a BOGUS art collection as we say. Art that was previously sold for exorbitant amounts, many NFTs are now worthless, at least financially. While they may no longer maintain financial value, those tokens retain value in being historical artifacts in the digital art space. Nevertheless, the early speculative nature of NFTs was BOGUS, so the goal of this art collection is to self-reflect on the industries BOGUS behavior while honoring the art created by artists.
Overall, our goal is steady growth that is focused on the community and embracing what is BOGUS in this world.
Tokenomika i analiza cenowa BOGUS (BOGUS)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BOGUS (BOGUS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika BOGUS (BOGUS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki BOGUS (BOGUS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów BOGUS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów BOGUS.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszBOGUS tokenomikę, poznaj cenę tokena BOGUSna żywo!
Prognoza ceny BOGUS
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BOGUS? Nasza strona z prognozami cen BOGUS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Dlaczego warto wybrać MEXC?
MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.