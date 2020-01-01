Poznaj tokenomikę Blockzero Labs (XIO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena XIO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Blockzero Labs (XIO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena XIO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Blockzero Labs (XIO) / Tokenomika / Tokenomika Blockzero Labs (XIO) Odkryj kluczowe informacje o Blockzero Labs (XIO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Blockzero Labs (XIO) Blockzero Labs is a DAO community of 5000+ Citizens from all across the globe. We give Web3 projects the community, capital, and connections they need to reach escape velocity. We are also passionate about launching innovative, original, and experimental ideas into the decentralized world. Blockzero Labs is a DAO community of 5000+ Citizens from all across the globe. We give Web3 projects the community, capital, and connections they need to reach escape velocity. We are also passionate about launching innovative, original, and experimental ideas into the decentralized world. Oficjalna strona internetowa: https://blockzerolabs.io Kup XIO teraz! Tokenomika i analiza cenowa Blockzero Labs (XIO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Blockzero Labs (XIO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 72.08K $ 72.08K $ 72.08K Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 37.39M $ 37.39M $ 37.39M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 192.77K $ 192.77K $ 192.77K Historyczne maksimum: $ 0.929384 $ 0.929384 $ 0.929384 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00192274 $ 0.00192274 $ 0.00192274 Dowiedz się więcej o cenie Blockzero Labs (XIO) Tokenomika Blockzero Labs (XIO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Blockzero Labs (XIO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów XIO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów XIO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszXIO tokenomikę, poznaj cenę tokena XIOna żywo! Prognoza ceny XIO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać XIO? Nasza strona z prognozami cen XIO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena XIO już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.