Informacje o NEXPACE (NXPC) NXPC is the foundational token of the MapleStory Universe ecosystem, designed to capture and represent the value of both in-game activity and broader ecosystem growth. It serves multiple roles: as a utility token used for transaction fees within the Layer 1 network, as a medium of exchange for acquiring NFT item baskets, and as a reserve asset for NESO—the game currency pegged to NXPC. Players convert NXPC to NESO for item upgrades, while creators receive NXPC as incentives for generating value, following a transparent, halving-based distribution model. Oficjalna strona internetowa: https://msu.io Biała księga: https://docs.nexpace.io/ Block Explorer: https://msu-explorer.xangle.io/

Tokenomika i analiza cenowa NEXPACE (NXPC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla NEXPACE (NXPC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 122.68M $ 122.68M $ 122.68M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 206.52M $ 206.52M $ 206.52M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 594.00M $ 594.00M $ 594.00M Historyczne maksimum: $ 3.8563 $ 3.8563 $ 3.8563 Historyczne minimum: $ 0.6018477667172712 $ 0.6018477667172712 $ 0.6018477667172712 Aktualna cena: $ 0.594 $ 0.594 $ 0.594 Dowiedz się więcej o cenie NEXPACE (NXPC)

Tokenomika NEXPACE (NXPC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki NEXPACE (NXPC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NXPC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NXPC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNXPC tokenomikę, poznaj cenę tokena NXPCna żywo!

