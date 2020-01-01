Poznaj tokenomikę BlockWallet (BLANK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BLANK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę BlockWallet (BLANK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BLANK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / BlockWallet (BLANK) / Tokenomika / Tokenomika BlockWallet (BLANK) Odkryj kluczowe informacje o BlockWallet (BLANK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o BlockWallet (BLANK) The most private, non-custodial browser wallet. Reclaim control of your financial privacy. Get BlockWallet. http://t.me/blockwallet The most private, non-custodial browser wallet. Reclaim control of your financial privacy. Get BlockWallet. http://t.me/blockwallet Oficjalna strona internetowa: http://blockwallet.io Kup BLANK teraz! Tokenomika i analiza cenowa BlockWallet (BLANK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BlockWallet (BLANK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 37.33K $ 37.33K $ 37.33K Całkowita podaż: $ 124.96M $ 124.96M $ 124.96M Podaż w obiegu: $ 41.57M $ 41.57M $ 41.57M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 112.20K $ 112.20K $ 112.20K Historyczne maksimum: $ 5.5 $ 5.5 $ 5.5 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00089641 $ 0.00089641 $ 0.00089641 Dowiedz się więcej o cenie BlockWallet (BLANK) Tokenomika BlockWallet (BLANK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BlockWallet (BLANK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BLANK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BLANK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBLANK tokenomikę, poznaj cenę tokena BLANKna żywo! Prognoza ceny BLANK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BLANK? Nasza strona z prognozami cen BLANK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BLANK już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.