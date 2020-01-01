Poznaj tokenomikę BlockCentral Token (BLOC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BLOC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę BlockCentral Token (BLOC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BLOC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / BlockCentral Token (BLOC) / Tokenomika / Tokenomika BlockCentral Token (BLOC) Odkryj kluczowe informacje o BlockCentral Token (BLOC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o BlockCentral Token (BLOC) What is the project about? Stasis Network is a DeFi Fund made up of on-chain digital assets, with a deflationary utility token as its medium of exchange. With a strict focus on execution, Stasis Network is an ecosystem on a mission to enhance deflationary protocols, attract a new audience to the DeFi space, and improve the baseline knowledge for all users. Led by a professional and experienced team. What makes your project unique? Customize your investment strategy: Stasis Network introduces Dynamic Strategies, an innovative way to automate your portfolio. Yield-Generating Treasury: Expertly managed treasury to produce yield to accelerate the growth and development of the network. NFTS Viking Collection: While NFTs remain very popular among users, traditional NFTs are notoriously illiquid and their floor prices too volatile. The market demands more than just jpegs now. Stasis Network will answer that demand for something new. Stasis Network's 'Liquid Decaying NFTs' will provide maximum long-term value while maintaining a more liquid nature that users desire. History of your project. Both founders of the project have been in crypto for over 18 years combined. We have both had previous successful projects that where sold on in the Masternode space. We got together to create Stasis Network as we seen a great opening for this kind of project. What’s next for your project? StasisU: Stasis Network is a hub of education and curated content providing an incentivized 'Educate 2 Earn' (E2E) platform. Users will gain knowledge in Stasis Network, partner protocols, and the cryptocurrency industry overall, actively creating our 'Smart Network for Smart Users.' STS is a utility token that can be used to interact with the contract via our Dapp. Oficjalna strona internetowa: https://www.blockcentral.io/ Biała księga: https://docs.blockcentral.io/blockcentral Kup BLOC teraz! Tokenomika i analiza cenowa BlockCentral Token (BLOC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BlockCentral Token (BLOC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 119.58K $ 119.58K $ 119.58K Całkowita podaż: $ 63.90M $ 63.90M $ 63.90M Podaż w obiegu: $ 63.90M $ 63.90M $ 63.90M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 119.58K $ 119.58K $ 119.58K Historyczne maksimum: $ 0.02182127 $ 0.02182127 $ 0.02182127 Historyczne minimum: $ 0.00171301 $ 0.00171301 $ 0.00171301 Aktualna cena: $ 0.00187126 $ 0.00187126 $ 0.00187126 Dowiedz się więcej o cenie BlockCentral Token (BLOC) Tokenomika BlockCentral Token (BLOC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BlockCentral Token (BLOC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BLOC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BLOC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBLOC tokenomikę, poznaj cenę tokena BLOCna żywo! Prognoza ceny BLOC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BLOC? Nasza strona z prognozami cen BLOC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BLOC już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.