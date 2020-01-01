Poznaj tokenomikę BlackWork (BLWK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BLWK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę BlackWork (BLWK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BLWK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / BlackWork (BLWK) / Tokenomika / Tokenomika BlackWork (BLWK) Odkryj kluczowe informacje o BlackWork (BLWK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o BlackWork (BLWK) BLACKWORK is a crypto meme token that has taken the Binance Smart Chain (BSC) network by storm. Named after the infamous internet meme $BLACKWORK, this token has gained a huge following in the crypto community due to its unique and fun nature. In the heart of the blockchain revolution, where memes meet markets and culture drives capital, one name rises — BLACKWORK ($BLWK). It’s not just a meme. It’s a movement. It’s art, it’s alpha, it’s attitude. It tells the story of patience, belief, and digital community — all wrapped in one collectible masterpiece BLACKWORK is a crypto meme token that has taken the Binance Smart Chain (BSC) network by storm. Named after the infamous internet meme $BLACKWORK, this token has gained a huge following in the crypto community due to its unique and fun nature. In the heart of the blockchain revolution, where memes meet markets and culture drives capital, one name rises — BLACKWORK ($BLWK). It’s not just a meme. It’s a movement. It’s art, it’s alpha, it’s attitude. It tells the story of patience, belief, and digital community — all wrapped in one collectible masterpiece Oficjalna strona internetowa: https://blackwork.site/ Biała księga: https://blackwork.site/whitepapper Kup BLWK teraz! Tokenomika i analiza cenowa BlackWork (BLWK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BlackWork (BLWK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 41.52K $ 41.52K $ 41.52K Całkowita podaż: $ 634.90M $ 634.90M $ 634.90M Podaż w obiegu: $ 634.90M $ 634.90M $ 634.90M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 41.52K $ 41.52K $ 41.52K Historyczne maksimum: $ 0.00032967 $ 0.00032967 $ 0.00032967 Historyczne minimum: $ 0.00005877 $ 0.00005877 $ 0.00005877 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie BlackWork (BLWK) Tokenomika BlackWork (BLWK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BlackWork (BLWK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BLWK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BLWK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBLWK tokenomikę, poznaj cenę tokena BLWKna żywo! Prognoza ceny BLWK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BLWK? Nasza strona z prognozami cen BLWK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BLWK już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.