Tokenomika i analiza cenowa Black Dragon (BLACKDRAGON) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Black Dragon (BLACKDRAGON), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 951.59K $ 951.59K $ 951.59K Całkowita podaż: $ 77.60T $ 77.60T $ 77.60T Podaż w obiegu: $ 77.60T $ 77.60T $ 77.60T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 951.59K $ 951.59K $ 951.59K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Black Dragon (BLACKDRAGON) Tokenomika Black Dragon (BLACKDRAGON): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Black Dragon (BLACKDRAGON) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BLACKDRAGON, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BLACKDRAGON. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBLACKDRAGON tokenomikę, poznaj cenę tokena BLACKDRAGONna żywo! Prognoza ceny BLACKDRAGON Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BLACKDRAGON? Nasza strona z prognozami cen BLACKDRAGON łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BLACKDRAGON już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.