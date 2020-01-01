Poznaj tokenomikę Black Devil (ANGLERFISH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ANGLERFISH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Black Devil (ANGLERFISH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ANGLERFISH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Black Devil (ANGLERFISH) / Tokenomika / Tokenomika Black Devil (ANGLERFISH) Odkryj kluczowe informacje o Black Devil (ANGLERFISH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Black Devil (ANGLERFISH) An anglerfish was spotted surfacing in Tenerife this week. This was reportedly the first time the six-inch deep-sea dweller had been observed so close to the surface. Unfortunately, the tiny "sea devil" didn't survive its ascent, but its brief appearance still left scientists in awe. A Community formed and made a tribute token. Different people with different skills have come together to make it what it is now. Oficjalna strona internetowa: https://anglerfishsol.com/ Kup ANGLERFISH teraz! Tokenomika i analiza cenowa Black Devil (ANGLERFISH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Black Devil (ANGLERFISH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 83.05K Całkowita podaż: $ 999.29M Podaż w obiegu: $ 999.29M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 83.05K Historyczne maksimum: $ 0.00936291 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Black Devil (ANGLERFISH) Tokenomika Black Devil (ANGLERFISH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Black Devil (ANGLERFISH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ANGLERFISH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ANGLERFISH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszANGLERFISH tokenomikę, poznaj cenę tokena ANGLERFISHna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.