Informacje o BKOKFi (BKOK) Launched on September 15, 2024, by a team located in Singapore, BKOK is a smart contract featuring three distinct liquidity pools. First Liquidity Pool: BKOK/BNB Engage in standard trading with BNB, enhanced by an automatic burn mechanism that increases its value by 0.25% per hour (6% per day). Second Liquidity Pool: BKOK/USDT Participate in standard trading with USDT and capitalize on arbitrage opportunities by leveraging the price discrepancies between the BKOK/USDT and BKOK/BNB pools. Third Liquidity Pool: BKOK Assurance Pool This pool is designed to protect investors' capital by limiting downside risk. It is exclusively for the benefit of holders, with the price of BKOK in this pool appreciating over time. Transactions in this pool are limited to sell trades, and BNB accumulates as time progresses. Investors can rest assured that liquidity will always be available. When investments are liquidated through this channel, tokens are burned, contributing to the price increase of both the BKOK/BNB and BKOK/USDT pools. Oficjalna strona internetowa: https://bkokfi.com Biała księga: https://blackrock.gitbook.io/blackrock Kup BKOK teraz! Tokenomika i analiza cenowa BKOKFi (BKOK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BKOKFi (BKOK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 391.03K $ 391.03K $ 391.03K Całkowita podaż: $ 4.87M $ 4.87M $ 4.87M Podaż w obiegu: $ 4.87M $ 4.87M $ 4.87M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 391.03K $ 391.03K $ 391.03K Historyczne maksimum: $ 1.94 $ 1.94 $ 1.94 Historyczne minimum: $ 0.03561185 $ 0.03561185 $ 0.03561185 Aktualna cena: $ 0.080313 $ 0.080313 $ 0.080313 Dowiedz się więcej o cenie BKOKFi (BKOK) Tokenomika BKOKFi (BKOK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BKOKFi (BKOK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BKOK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BKOK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBKOK tokenomikę, poznaj cenę tokena BKOKna żywo! Prognoza ceny BKOK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BKOK? Nasza strona z prognozami cen BKOK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BKOK już teraz! 