Giełda MEXC / Cena krypto / Bizzy by Virtuals (BIZ) / Tokenomika / Tokenomika Bizzy by Virtuals (BIZ) Odkryj kluczowe informacje o Bizzy by Virtuals (BIZ), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Bizzy by Virtuals (BIZ) Bizzy is the AI engine behind Buzzing — a social media platform built on permissionless, AI-driven prediction markets. Buzzing was also awarded 3rd place at the Virtuals Global Hackathon. Prediction markets let people trade on the likelihood of future events, much like trading stocks. With real money on the line, they tap into collective intelligence and often outperform traditional social media speculation. But prediction markets still face serious friction. Placing a bet often requires deep research, yet users lack the tools and insights available in traditional finance. The topics people care about are fast-moving and diverse — but creating corresponding prediction markets and securing reliable oracle support is still a heavy lift. Bizzy changes all that. It analyzes data, surfaces insights, and helps users make smarter bets. As an AI copilot, Bizzy also assists users in creating new markets, providing oracle support for resolution, and bootstrapping liquidity — making it easier to turn any topic into a tradable conversation. Oficjalna strona internetowa: https://www.buzzing.club/ Kup BIZ teraz! Tokenomika i analiza cenowa Bizzy by Virtuals (BIZ) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Bizzy by Virtuals (BIZ), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.06M $ 1.06M $ 1.06M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.06M $ 1.06M $ 1.06M Historyczne maksimum: $ 0.02075262 $ 0.02075262 $ 0.02075262 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00106138 $ 0.00106138 $ 0.00106138 Dowiedz się więcej o cenie Bizzy by Virtuals (BIZ) Tokenomika Bizzy by Virtuals (BIZ): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Bizzy by Virtuals (BIZ) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BIZ, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BIZ. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBIZ tokenomikę, poznaj cenę tokena BIZna żywo! Prognoza ceny BIZ Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BIZ? Nasza strona z prognozami cen BIZ łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BIZ już teraz! 