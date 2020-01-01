Poznaj tokenomikę Bitspawn (SPWN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SPWN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Bitspawn (SPWN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SPWN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Bitspawn (SPWN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Bitspawn (SPWN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 7.84K $ 7.84K $ 7.84K Całkowita podaż: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Podaż w obiegu: $ 718.64M $ 718.64M $ 718.64M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 21.82K $ 21.82K $ 21.82K Historyczne maksimum: $ 0.073725 $ 0.073725 $ 0.073725 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Bitspawn (SPWN) Tokenomika Bitspawn (SPWN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Bitspawn (SPWN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SPWN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SPWN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSPWN tokenomikę, poznaj cenę tokena SPWNna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.