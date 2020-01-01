Poznaj tokenomikę BitcoinSoV (BSOV) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BSOV, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę BitcoinSoV (BSOV) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BSOV, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika BitcoinSoV (BSOV) Odkryj kluczowe informacje o BitcoinSoV (BSOV), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o BitcoinSoV (BSOV) BitcoinSoV: A Proof of Work Decentralized, Fungible, Censorship Free, Deflationary Currency. Providing any one in the world with a true Store of Value protected from inflation. BitcoinSov is mined using a simple Keccak256 (Sha3) algorithm. There is No ICO, No Pre-mine, and No Governance. This allows for BSoV to be completely decentralized and fairly distributed. With each transfer of BSoV tokens, 1% of the total transaction is burned forever. Oficjalna strona internetowa: https://bsovtoken.com Tokenomika i analiza cenowa BitcoinSoV (BSOV) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BitcoinSoV (BSOV), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 17.10K Całkowita podaż: $ 20.94M Podaż w obiegu: $ 3.71M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 96.56K Historyczne maksimum: $ 0.309388 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00461163 Dowiedz się więcej o cenie BitcoinSoV (BSOV) Tokenomika BitcoinSoV (BSOV): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BitcoinSoV (BSOV) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BSOV, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BSOV. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBSOV tokenomikę, poznaj cenę tokena BSOVna żywo! Prognoza ceny BSOV Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BSOV? Nasza strona z prognozami cen BSOV łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BSOV już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.