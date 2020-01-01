Poznaj tokenomikę BITCOIN Act (BTCACT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BTCACT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę BITCOIN Act (BTCACT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BTCACT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / BITCOIN Act (BTCACT) / Tokenomika / Tokenomika BITCOIN Act (BTCACT) Odkryj kluczowe informacje o BITCOIN Act (BTCACT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o BITCOIN Act (BTCACT) The Bitcoin Act will allow the US govt to buy 1m #Bitcoin over 5 years. Max-Bidding! $BTCACT Let's put America on sound financial footing and pass the Bitcoin Act. We can pass the Bitcoin Act in the first 100 days of Trump Administration" - Senator Lummis Senator Lummis' #BitcoinAct proposes a strategic national Bitcoin reserve to strengthen U.S. financial stability by leveraging revalued gold reserves and reallocating Fed funds. A bold step towards cementing #Bitcoin's role in national strategy and financial innovation. Oficjalna strona internetowa: https://bitcoinact.fun/ Kup BTCACT teraz! Tokenomika i analiza cenowa BITCOIN Act (BTCACT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BITCOIN Act (BTCACT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 56.87K $ 56.87K $ 56.87K Całkowita podaż: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Podaż w obiegu: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 56.87K $ 56.87K $ 56.87K Historyczne maksimum: $ 0.486692 $ 0.486692 $ 0.486692 Historyczne minimum: $ 0.00401578 $ 0.00401578 $ 0.00401578 Aktualna cena: $ 0.0056867 $ 0.0056867 $ 0.0056867 Dowiedz się więcej o cenie BITCOIN Act (BTCACT) Tokenomika BITCOIN Act (BTCACT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BITCOIN Act (BTCACT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BTCACT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BTCACT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBTCACT tokenomikę, poznaj cenę tokena BTCACTna żywo! Prognoza ceny BTCACT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BTCACT? Nasza strona z prognozami cen BTCACT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BTCACT już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.