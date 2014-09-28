Poznaj tokenomikę BitCat (BTCAT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BTCAT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę BitCat (BTCAT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BTCAT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / BitCat (BTCAT) / Tokenomika / Tokenomika BitCat (BTCAT) Odkryj kluczowe informacje o BitCat (BTCAT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o BitCat (BTCAT) The first ever cat to appear on any Blockchain was on the 28/9/2014, over 10 years ago. This cat made using ACSII art and left as a message by the person who mined Block ID 322,917. You can view this using https://messagesfromthemines.brangerbriz.com and navigating to 592/11288 in the archive The creator of this cat is Satoshi and the cat really wants to know who his owner is. . /\_/\ ___/ o o \ /~___ m) Oficjalna strona internetowa: https://www.btcat.meme/

/ o o

Tokenomika i analiza cenowa BitCat (BTCAT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BitCat (BTCAT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 35.55K $ 35.55K $ 35.55K Całkowita podaż: $ 955.14M $ 955.14M $ 955.14M Podaż w obiegu: $ 955.14M $ 955.14M $ 955.14M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 35.55K $ 35.55K $ 35.55K Historyczne maksimum: $ 0.00926441 $ 0.00926441 $ 0.00926441 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie BitCat (BTCAT) Tokenomika BitCat (BTCAT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BitCat (BTCAT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BTCAT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BTCAT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBTCAT tokenomikę, poznaj cenę tokena BTCATna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.