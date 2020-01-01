Poznaj tokenomikę Bit2Me (B2M) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena B2M, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Bit2Me (B2M) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena B2M, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Bit2Me (B2M) / Tokenomika / Tokenomika Bit2Me (B2M) Odkryj kluczowe informacje o Bit2Me (B2M), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Bit2Me (B2M) Receive, store, send, buy, sell, and use cryptocurrencies (such as Bitcoin or Ethereum) and traditional money easily, quickly, and securely. Bank 3.0? No, this is better! The Bit2Me freedom formula is: Cryptocurrencies + Traditional Money + Debit Mastercard Cryptocard + Shared IBAN + Payments between friends + Simple Exchanges. Oficjalna strona internetowa: https://bit2me.com/ Kup B2M teraz! Tokenomika i analiza cenowa Bit2Me (B2M) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Bit2Me (B2M), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 48.36M Całkowita podaż: $ 4.95B Podaż w obiegu: $ 2.96B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 80.88M Historyczne maksimum: $ 0.300665 Historyczne minimum: $ 0.0 Aktualna cena: $ 0.01635515 Dowiedz się więcej o cenie Bit2Me (B2M) Tokenomika Bit2Me (B2M): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Bit2Me (B2M) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów B2M, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów B2M. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszB2M tokenomikę, poznaj cenę tokena B2Mna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.