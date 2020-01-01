Poznaj tokenomikę Birddog (BIRDDOG) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BIRDDOG, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Birddog (BIRDDOG) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BIRDDOG, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Birddog (BIRDDOG) Odkryj kluczowe informacje o Birddog (BIRDDOG), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Birddog (BIRDDOG) BIRDOG is the 5th character in Matt Furie's Boy's Club. $Birddog CA starts with 0x70 the CA right after Pepe 0x69. Oficjalna strona internetowa: https://birddogoneth.com/ Tokenomika i analiza cenowa Birddog (BIRDDOG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Birddog (BIRDDOG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 177.19K Całkowita podaż: $ 420.00B Podaż w obiegu: $ 420.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 177.19K Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika Birddog (BIRDDOG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Birddog (BIRDDOG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BIRDDOG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BIRDDOG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBIRDDOG tokenomikę, poznaj cenę tokena BIRDDOGna żywo! Prognoza ceny BIRDDOG Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BIRDDOG? Nasza strona z prognozami cen BIRDDOG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BIRDDOG już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.