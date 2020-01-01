Poznaj tokenomikę Big Pharmai (DRUGS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DRUGS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Big Pharmai (DRUGS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DRUGS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Big Pharmai (DRUGS) Odkryj kluczowe informacje o Big Pharmai (DRUGS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Informacje o Big Pharmai (DRUGS)
Oficjalna strona internetowa: https://bigpharm.ai/

Tokenomika i analiza cenowa Big Pharmai (DRUGS)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Big Pharmai (DRUGS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa: $ 1.41M
Całkowita podaż: $ 1.10B
Podaż w obiegu: $ 1.10B
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.41M
Historyczne maksimum: $ 0.055878
Historyczne minimum: $ 0
Aktualna cena: $ 0.00128309

Tokenomika Big Pharmai (DRUGS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Big Pharmai (DRUGS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DRUGS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DRUGS.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Prognoza ceny DRUGS
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DRUGS? Nasza strona z prognozami cen DRUGS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.