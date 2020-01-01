Poznaj tokenomikę Biconomy Exchange Token (BIT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BIT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Biconomy Exchange Token (BIT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BIT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Biconomy Exchange Token (BIT) Odkryj kluczowe informacje o Biconomy Exchange Token (BIT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Biconomy Exchange Token (BIT) Oficjalna strona internetowa: https://www.biconomy.com/ Tokenomika i analiza cenowa Biconomy Exchange Token (BIT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Biconomy Exchange Token (BIT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.02M Całkowita podaż: $ 603.88B Podaż w obiegu: $ 281.50B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 6.47M Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika Biconomy Exchange Token (BIT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Biconomy Exchange Token (BIT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BIT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BIT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBIT tokenomikę, poznaj cenę tokena BITna żywo! Prognoza ceny BIT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BIT? Nasza strona z prognozami cen BIT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.