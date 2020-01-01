Poznaj tokenomikę BetSwirl (BETS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BETS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę BetSwirl (BETS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BETS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / BetSwirl (BETS) / Tokenomika / Tokenomika BetSwirl (BETS) Odkryj kluczowe informacje o BetSwirl (BETS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o BetSwirl (BETS) BetSwirl is an online cryptocurrency gaming platform, fully decentralized and anonymous, where everyone is able to enjoy a fair play, a fun time, and an innovative gamer experience. The key features of BetSwirl: - A unique interactive gaming experience with animations and sound effects ready to be unleashed soon in the metaverse - Multiple games like Dice, Coin Toss, Million Jackpot... All are accessible easily by using the token of your choice: MATIC, BNB, AVAX, BETS, and all others ERC20 of our partners - A token at the center of the protocol with multiple use cases and deflationary mechanisms: BETS - A staking program to share the project profits with the community - A multi-level referral program to multiply your gain: The more you refer, the higher is the reward! - A transparent system with a complete protocol analytics dashboard - A community-driven protocol with multiple incentives, rewards, and surprises! BetSwirl is an online cryptocurrency gaming platform, fully decentralized and anonymous, where everyone is able to enjoy a fair play, a fun time, and an innovative gamer experience. The key features of BetSwirl: A unique interactive gaming experience with animations and sound effects ready to be unleashed soon in the metaverse

A community-driven protocol with multiple incentives, rewards, and surprises! Oficjalna strona internetowa: https://www.betswirl.com Tokenomika i analiza cenowa BetSwirl (BETS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BetSwirl (BETS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 480.94K Całkowita podaż: $ 6.48B Podaż w obiegu: $ 2.53B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.23M Historyczne maksimum: $ 0.00143188 Historyczne minimum: $ 0.00003457 Aktualna cena: $ 0.0001908 Tokenomika BetSwirl (BETS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BetSwirl (BETS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BETS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BETS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.