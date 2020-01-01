Poznaj tokenomikę Beth ($BETH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $BETH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Beth ($BETH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $BETH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Beth ($BETH) Odkryj kluczowe informacje o Beth ($BETH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Beth ($BETH) The $Beth Vision: From Meme to Machine $Beth isn't about being "just another token." It's a business. It's a movement. It's a proof-of-concept. Beth can build something bigger than the memes themselves. Here's what we're building: • Community: A growing network of holders and fans who believe in $BETH's community. • Utility: From a Clothing Brand to a gated group and eventual tools, $BETH is building an ecosystem that provides real value and a profit for burning $BETH supply. • Revenue: Merchandising: Beth-themed apparel and accessories with all profits directed to buying and burning $Beth tokens. With unique branding strategies of course. Future Projects: Plans for $Beth Academy and $Beth Tools will bring even more value to the ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://bethonsolana.com/ Biała księga: https://bethonsolana.com/whitepaper Kup $BETH teraz! Tokenomika i analiza cenowa Beth ($BETH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Beth ($BETH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 20.65K Całkowita podaż: $ 989.85M Podaż w obiegu: $ 937.83M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 21.80K Historyczne maksimum: $ 0.01495483 Historyczne minimum: $ 0.000021 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Beth ($BETH) Tokenomika Beth ($BETH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Beth ($BETH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów $BETH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów $BETH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumiesz$BETH tokenomikę, poznaj cenę tokena $BETHna żywo! Prognoza ceny $BETH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać $BETH? Nasza strona z prognozami cen $BETH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena $BETH już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.