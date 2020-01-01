Poznaj tokenomikę BeramoniumCoin (BERAMO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BERAMO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę BeramoniumCoin (BERAMO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BERAMO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o BeramoniumCoin (BERAMO) Beramonium is a premier Berachain-native gaming studio, building a multi-game ecosystem powered by Berachain. The first title, Beramonium Chronicles: Gemhunters, is an idle-RPG with Play & Earn (P&E) mechanics, where players send NFT-based Characters on missions to earn Gems and Equipment. These rewards enhance gameplay and unlock additional benefits within the Berachain ecosystem. Expanding on this foundation, Beramonium Chronicles: Adventures introduces a full-3D RPG designed to bridge the gap between web2 and web3 gaming. With seamless blockchain integration, players can engage at their own pace: in casual and fun way or through "degen way" with advanced economics & game-theory. $BERAMO is at the center of the Beramonium ecosystem. It's a heavily deflationary token that powers in-game mechanics. Beramonium aims to redefine sustainable web3 gaming by leveraging Berachain's Proof of Liquidity (PoL) to create a positive-sum rewards system rather than relying on traditional player-extractive models. Oficjalna strona internetowa: https://beramonium.io/ Biała księga: https://beramonium.io/tokenomics Kup BERAMO teraz! Tokenomika i analiza cenowa BeramoniumCoin (BERAMO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BeramoniumCoin (BERAMO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 119.31K $ 119.31K $ 119.31K Całkowita podaż: $ 966.30M $ 966.30M $ 966.30M Podaż w obiegu: $ 441.48M $ 441.48M $ 441.48M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 261.13K $ 261.13K $ 261.13K Historyczne maksimum: $ 0.00635425 $ 0.00635425 $ 0.00635425 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00027024 $ 0.00027024 $ 0.00027024 Dowiedz się więcej o cenie BeramoniumCoin (BERAMO) Tokenomika BeramoniumCoin (BERAMO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BeramoniumCoin (BERAMO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BERAMO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BERAMO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBERAMO tokenomikę, poznaj cenę tokena BERAMOna żywo! Prognoza ceny BERAMO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BERAMO? Nasza strona z prognozami cen BERAMO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. 