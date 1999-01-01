Poznaj tokenomikę BENIS (BENIS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BENIS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę BENIS (BENIS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BENIS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o BENIS (BENIS) A memecoin on Avalanche about benis. Benis is a humourous misspelling of a phallic word. The Avalanche community enjoys this word and therefore it was made into a memecoin. The memecoin is family friendly. It was launched on Arena.Trade's token launcher and has grown to become a cult-like meme. It is part of the nochillio world order of degenerate currencies on the Avalanche c-chain. Try benis today! A memecoin on Avalanche about benis. Benis is a humourous misspelling of a phallic word. The Avalanche community enjoys this word and therefore it was made into a memecoin. The memecoin is family friendly. It was launched on Arena.Trade's token launcher and has grown to become a cult-like meme. It is part of the nochillio world order of degenerate currencies on the Avalanche c-chain. Try benis today! Oficjalna strona internetowa: https://arena.social/community/benis Tokenomika i analiza cenowa BENIS (BENIS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BENIS (BENIS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 66.64K $ 66.64K $ 66.64K Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 66.64K $ 66.64K $ 66.64K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Tokenomika BENIS (BENIS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BENIS (BENIS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BENIS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BENIS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBENIS tokenomikę, poznaj cenę tokena BENISna żywo! Prognoza ceny BENIS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BENIS? Nasza strona z prognozami cen BENIS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BENIS już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.