Informacje o Beeper Coin (BEEPER) Beeper is a self-evolving Intent Agent designed to help users seamlessly interact with Web3 across any platform. Currently, users can effortlessly deploy, purchase, and tips crypto assets via @BeeperAI on Twitter. Key features: 1. Natural Language Intent Understanding: By accurately identifying user intent, Beeper can perform corresponding blockchain actions based on natural language commands. 2. Seamless Blockchain Interaction: No need for complex tools or wallets, Beeper allows Twitter users to directly interact with the blockchain and manage any crypto assets. 3. Self-Evolving Learning Capability: Beeper has the ability to self-learn, continuously optimizing its services based on user history and feedback, providing a more personalized experience. 4. Multi-Chain Support: In addition to supporting the current BNB Chain, Beeper plans to expand to multiple blockchain networks in the future to meet users' cross-chain needs. Vision - Empowering billion users to intelligently interact with Web3. Beeper aims to redefine the way users interact with blockchain technology by introducing intent-driven transactions. Its goals include: 1. Enabling anyone to seamlessly interact with the blockchain across any platform through natural language or voice commands. 2. Abstracting the complexity of blockchain to provide users with a simple and user-friendly entry point. 3. Offering comprehensive support for Web2 users transitioning to the Web3 ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://beeper.fun/ Kapitalizacja rynkowa: $ 1.65M $ 1.65M $ 1.65M Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.65M $ 1.65M $ 1.65M Historyczne maksimum: $ 0.00131263 $ 0.00131263 $ 0.00131263 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00016455 $ 0.00016455 $ 0.00016455 Dowiedz się więcej o cenie Beeper Coin (BEEPER) Tokenomika Beeper Coin (BEEPER): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Beeper Coin (BEEPER) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BEEPER, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BEEPER. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBEEPER tokenomikę, poznaj cenę tokena BEEPERna żywo! Prognoza ceny BEEPER Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BEEPER? Nasza strona z prognozami cen BEEPER łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. 