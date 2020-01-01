Poznaj tokenomikę BEARXRPL ($BEAR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $BEAR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę BEARXRPL ($BEAR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $BEAR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika BEARXRPL ($BEAR) Odkryj kluczowe informacje o BEARXRPL ($BEAR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o BEARXRPL ($BEAR) The $Bear token is a meme coin inspired by the figure known as Bearableguy123, a pseudonymous crypto influencer within the XRP community. This individual is known for sharing cryptic riddles and predictions, which have garnered a cult-like following. The $BEAR token is essentially a community project that leverages this cultural phenomenon for engagement, creating a fun and speculative environment around bear-themed memes and narratives. Oficjalna strona internetowa: https://bearableguy.xyz/ Tokenomika i analiza cenowa BEARXRPL ($BEAR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BEARXRPL ($BEAR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.55M Całkowita podaż: $ 587.71M Podaż w obiegu: $ 587.71M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.55M Historyczne maksimum: $ 0.02166489 Historyczne minimum: $ 0.00428617 Aktualna cena: $ 0.00436469 Tokenomika BEARXRPL ($BEAR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BEARXRPL ($BEAR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów $BEAR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów $BEAR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumiesz$BEAR tokenomikę, poznaj cenę tokena $BEARna żywo! Prognoza ceny $BEAR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać $BEAR? Nasza strona z prognozami cen $BEAR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena $BEAR już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.