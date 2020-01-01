Poznaj tokenomikę Bear In Bathrobe (BIB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BIB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Bear In Bathrobe (BIB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BIB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Bear In Bathrobe (BIB) BIB is the polar bear who turned a wild resort encounter into the Bathrobe Lifestyle. What started as a moment became a movement. Bathrobes are more than just clothing, they're a vibe. They represent freedom, success, and living life on your own terms. And that's exactly what Web3 is about. BIB is here to make bathrobes the official uniform of the degen lifestyle: relaxed, empowered, and fun. Oficjalna strona internetowa: https://bearinbathrobe.com Tokenomika i analiza cenowa Bear In Bathrobe (BIB) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Bear In Bathrobe (BIB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.28M Całkowita podaż: $ 1000.00M Podaż w obiegu: $ 1000.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.28M Historyczne maksimum: $ 0.01857096 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00127796 Tokenomika Bear In Bathrobe (BIB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Bear In Bathrobe (BIB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BIB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BIB. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.