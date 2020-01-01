Tokenomika Xterio (XTER) Odkryj kluczowe informacje o Xterio (XTER), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Xterio (XTER) Xterio is a Web3 gaming ecosystem and platform that empowers gamers and developers with immersive Web3 experiences, leveraging player-owned economies and the XTER token, while attracting a diverse international audience, with the United States, Germany, Hong Kong, Singapore, and Japan contributing 40% of its traffic. Xterio is a Web3 gaming ecosystem and platform that empowers gamers and developers with immersive Web3 experiences, leveraging player-owned economies and the XTER token, while attracting a diverse international audience, with the United States, Germany, Hong Kong, Singapore, and Japan contributing 40% of its traffic. Oficjalna strona internetowa: https://xter.io Biała księga: https://docs.xter.io/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x103071Da56e7cD95b415320760D6a0dDC4DA1ca5 Kup XTER teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Xterio (XTER) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Xterio (XTER), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 12.19M $ 12.19M $ 12.19M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 141.63M $ 141.63M $ 141.63M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 86.10M $ 86.10M $ 86.10M Historyczne maksimum: $ 0.7851 $ 0.7851 $ 0.7851 Historyczne minimum: $ 0.07715749807131203 $ 0.07715749807131203 $ 0.07715749807131203 Aktualna cena: $ 0.0861 $ 0.0861 $ 0.0861 Dowiedz się więcej o cenie Xterio (XTER)

Tokenomika Xterio (XTER): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Xterio (XTER) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów XTER, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów XTER. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszXTER tokenomikę, poznaj cenę tokena XTERna żywo!

Historia ceny Xterio (XTER) Analiza historii ceny XTER pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny XTER już teraz!

Prognoza ceny XTER Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać XTER? Nasza strona z prognozami cen XTER łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena XTER już teraz!

