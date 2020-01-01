Poznaj tokenomikę Bear Champ (BCHAMP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BCHAMP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Bear Champ (BCHAMP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BCHAMP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Bear Champ (BCHAMP) / Tokenomika / Tokenomika Bear Champ (BCHAMP) Odkryj kluczowe informacje o Bear Champ (BCHAMP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Bear Champ (BCHAMP) JC Rivera, a US-based Puerto Rican artist, is the creative force behind "The Bear Champ," one of the most iconic street art brands worldwide. Known for his bright, uplifting murals and his "Roll with the Punches" message, JC's art inspires resilience through life's challenges. As Chicago's most prolific street artist and a rising star in Miami, he's collaborated with brands like Adidas, American Express, McDonald's, and the Chicago Bulls. JC's work is more than art—it's a movement. Oficjalna strona internetowa: https://www.thebearchamp.com/ Tokenomika i analiza cenowa Bear Champ (BCHAMP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Bear Champ (BCHAMP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 762.33K Całkowita podaż: $ 999.96M Podaż w obiegu: $ 999.96M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 762.33K Historyczne maksimum: $ 0.00327313 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.0007619 Tokenomika Bear Champ (BCHAMP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Bear Champ (BCHAMP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BCHAMP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BCHAMP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.