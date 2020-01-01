Poznaj tokenomikę Be For FWX (B4FWX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena B4FWX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Be For FWX (B4FWX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena B4FWX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Be For FWX (B4FWX) / Tokenomika / Tokenomika Be For FWX (B4FWX) Odkryj kluczowe informacje o Be For FWX (B4FWX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Be For FWX (B4FWX) B4FWX is the community token native to FWX Finance, B4FWX is the community token native to FWX Finance, Oficjalna strona internetowa: https://fwx.finance Biała księga: https://x.com/fwxfinance/status/1790684446519415003 Kup B4FWX teraz! Tokenomika i analiza cenowa Be For FWX (B4FWX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Be For FWX (B4FWX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.14M $ 3.14M $ 3.14M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.14M $ 3.14M $ 3.14M Historyczne maksimum: $ 0.00810867 $ 0.00810867 $ 0.00810867 Historyczne minimum: $ 0.00202252 $ 0.00202252 $ 0.00202252 Aktualna cena: $ 0.00316732 $ 0.00316732 $ 0.00316732 Dowiedz się więcej o cenie Be For FWX (B4FWX) Tokenomika Be For FWX (B4FWX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Be For FWX (B4FWX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów B4FWX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów B4FWX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszB4FWX tokenomikę, poznaj cenę tokena B4FWXna żywo! Prognoza ceny B4FWX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać B4FWX? Nasza strona z prognozami cen B4FWX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena B4FWX już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.