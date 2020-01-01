Poznaj tokenomikę Banana (N) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena N, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Banana (N) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena N, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Banana (N) / Tokenomika / Tokenomika Banana (N) Odkryj kluczowe informacje o Banana (N), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Banana (N) In the ever-surprising world of crypto, Justin Sun, founder of Tron, made headlines after purchasing a taped banana art piece, sparking a viral frenzy. Sun then took to Twitter, cryptically linking his purchase to Tron with the phrase: "N for Banana." This playful moment gave rise to Banana Coin, a memecoin with the ticker $N, built on the Tron blockchain. Combining humor, art, and blockchain innovation, $N embodies the essence of crypto culture: unpredictable, engaging, and driven by community enthusiasm. Whether it’s a clever nod to the meme economy or a new trendsetter, $N is already making waves in the Tron ecosystem, proving that even a banana can fuel the next big crypto phenomenon. In the ever-surprising world of crypto, Justin Sun, founder of Tron, made headlines after purchasing a taped banana art piece, sparking a viral frenzy. Sun then took to Twitter, cryptically linking his purchase to Tron with the phrase: "N for Banana." This playful moment gave rise to Banana Coin, a memecoin with the ticker $N, built on the Tron blockchain. Combining humor, art, and blockchain innovation, $N embodies the essence of crypto culture: unpredictable, engaging, and driven by community enthusiasm. Whether it’s a clever nod to the meme economy or a new trendsetter, $N is already making waves in the Tron ecosystem, proving that even a banana can fuel the next big crypto phenomenon. Oficjalna strona internetowa: https://nforbanana.com/ Kup N teraz! Tokenomika i analiza cenowa Banana (N) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Banana (N), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 52.09K $ 52.09K $ 52.09K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 52.09K $ 52.09K $ 52.09K Historyczne maksimum: $ 0.00227405 $ 0.00227405 $ 0.00227405 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Banana (N) Tokenomika Banana (N): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Banana (N) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów N, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów N. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszN tokenomikę, poznaj cenę tokena Nna żywo! Prognoza ceny N Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać N? Nasza strona z prognozami cen N łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena N już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.