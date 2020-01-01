Poznaj tokenomikę Bamboo on Base (BAMBOO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BAMBOO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Bamboo on Base (BAMBOO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BAMBOO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Bamboo on Base (BAMBOO) This is a meme coin on BASE. It was started by a very experienced team, with the meme character being a panda, who wants to have fun with his community. Oficjalna strona internetowa: https://www.bamboo.meme/ Kup BAMBOO teraz! Tokenomika i analiza cenowa Bamboo on Base (BAMBOO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Bamboo on Base (BAMBOO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.93M Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.93M Historyczne maksimum: $ 0.04278792 Historyczne minimum: $ 0.00155854 Aktualna cena: $ 0.00193363 Dowiedz się więcej o cenie Bamboo on Base (BAMBOO) Tokenomika Bamboo on Base (BAMBOO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Bamboo on Base (BAMBOO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BAMBOO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BAMBOO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBAMBOO tokenomikę, poznaj cenę tokena BAMBOOna żywo! Prognoza ceny BAMBOO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BAMBOO? Nasza strona z prognozami cen BAMBOO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BAMBOO już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.