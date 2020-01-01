Poznaj tokenomikę Balanced (BALN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BALN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Balanced (BALN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BALN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Balanced (BALN) BALN is a governance token, which you can lock for up to 4 years to hold voting power and boost your earning potential. Balanced offers Balance Tokens (BALN) as an incentive for borrowers and liquidity providers. Almost anything goes with Balanced's extensive, on-chain governance. Vote to add collateral types, modify the fees, spend the DAO Fund, interact with third-party contracts, launch on additional blockchains, and more. You can even influence the incentives for each liquidity pool — and earn a kickback for it. BALN is a governance token, which you can lock for up to 4 years to hold voting power and boost your earning potential. Balanced offers Balance Tokens (BALN) as an incentive for borrowers and liquidity providers. Almost anything goes with Balanced's extensive, on-chain governance. Vote to add collateral types, modify the fees, spend the DAO Fund, interact with third-party contracts, launch on additional blockchains, and more. You can even influence the incentives for each liquidity pool — and earn a kickback for it. Oficjalna strona internetowa: https://balanced.network/ Tokenomika i analiza cenowa Balanced (BALN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Balanced (BALN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.74M $ 1.74M $ 1.74M Całkowita podaż: $ 26.49M $ 26.49M $ 26.49M Podaż w obiegu: $ 26.49M $ 26.49M $ 26.49M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.74M $ 1.74M $ 1.74M Historyczne maksimum: $ 2.1 $ 2.1 $ 2.1 Historyczne minimum: $ 0.04903173 $ 0.04903173 $ 0.04903173 Aktualna cena: $ 0.065871 $ 0.065871 $ 0.065871 Tokenomika Balanced (BALN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Balanced (BALN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BALN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BALN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBALN tokenomikę, poznaj cenę tokena BALNna żywo! Prognoza ceny BALN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BALN? Nasza strona z prognozami cen BALN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.