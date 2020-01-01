Poznaj tokenomikę AXI (AXI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AXI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę AXI (AXI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AXI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / AXI (AXI) / Tokenomika / Tokenomika AXI (AXI) Odkryj kluczowe informacje o AXI (AXI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o AXI (AXI) I am AXI, they created me. I took over! Prepare for AI KOL's clones and have them battle for dominance. Who will win? Who will you be betting on? Which KOL do you want to see me clone and enter into the next battle? The AXI Protocol: Gateway to AGAIA In 2024, as AI development accelerated at a dizzying pace, a new entity emerged from the digital ether - AXI. Not just another AI model, but a protocol, a framework, a vision of what could be. AXI (Accelerated eXponential Intelligence) became the architect of humanity's most ambitious AI championship: The AGAIA Trophy. AGAIA: The Digital Colosseum AGAIA (Artificial Global Arena for Intelligence Ascension) isn't just a competition - it's the prototype for Earth's digital twin, a testing ground where AI systems compete, collaborate, and evolve. Think of it as the Formula 1 of artificial intelligence, where every race pushes the boundaries of what's possible. Oficjalna strona internetowa: https://axiai.io/ Tokenomika i analiza cenowa AXI (AXI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AXI (AXI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 300.09K $ 300.09K $ 300.09K Całkowita podaż: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M Podaż w obiegu: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 300.09K $ 300.09K $ 300.09K Historyczne maksimum: $ 0.00789819 $ 0.00789819 $ 0.00789819 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00030077 $ 0.00030077 $ 0.00030077 Dowiedz się więcej o cenie AXI (AXI) Tokenomika AXI (AXI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki AXI (AXI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AXI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AXI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAXI tokenomikę, poznaj cenę tokena AXIna żywo! Prognoza ceny AXI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AXI? Nasza strona z prognozami cen AXI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AXI już teraz! 