Tokenomika Axe (AXE) Odkryj kluczowe informacje o Axe (AXE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Axe (AXE) Decentralized blockchain with strong accent on speed and privacy. Oficjalna strona internetowa: https://axerunners.com/ Tokenomika i analiza cenowa Axe (AXE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Axe (AXE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 29.85K Całkowita podaż: $ 7.30M Podaż w obiegu: $ 7.30M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 29.85K Historyczne maksimum: $ 2.6 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00408835 Tokenomika Axe (AXE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Axe (AXE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AXE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AXE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.