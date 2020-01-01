Poznaj tokenomikę Avive (AVIVE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AVIVE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Avive (AVIVE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AVIVE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Avive (AVIVE) Odkryj kluczowe informacje o Avive (AVIVE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Avive (AVIVE) Avive is the world's largest geosocial protocol, uniting millions of users from over 130 countries on Avive L2 with Proof of Networking consensus Oficjalna strona internetowa: https://avive.world/ Tokenomika i analiza cenowa Avive (AVIVE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Avive (AVIVE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 165.28K Całkowita podaż: $ 9.56B Podaż w obiegu: $ 2.97B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 532.33K Historyczne maksimum: $ 0.148655 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika Avive (AVIVE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Avive (AVIVE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AVIVE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AVIVE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAVIVE tokenomikę, poznaj cenę tokena AVIVEna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.