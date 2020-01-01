Poznaj tokenomikę Autonio (NIOX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NIOX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Autonio (NIOX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NIOX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Autonio (NIOX) / Tokenomika / Tokenomika Autonio (NIOX) Odkryj kluczowe informacje o Autonio (NIOX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Autonio (NIOX) Autonio Foundation is a decentralized autonomous organization built around developing accessible, easy to use and affordable trading tools. These tools make it easier for crypto traders to conduct trading analysis, deploy trading algorithms, exchange crypto currencies, sell their strategies and pool funds for trading purposes, all with profitability, security and ease. Oficjalna strona internetowa: https://autonio.foundation/ Biała księga: https://autonio.s3.us-east-2.amazonaws.com/Lite+Paper+-+Autonio+Foundation.pdf Kup NIOX teraz! Tokenomika i analiza cenowa Autonio (NIOX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Autonio (NIOX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 84.97K Całkowita podaż: $ 330.00M Podaż w obiegu: $ 169.84M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 165.09K Historyczne maksimum: $ 0.822057 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00050028 Dowiedz się więcej o cenie Autonio (NIOX) Tokenomika Autonio (NIOX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Autonio (NIOX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NIOX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NIOX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNIOX tokenomikę, poznaj cenę tokena NIOXna żywo! Prognoza ceny NIOX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NIOX? Nasza strona z prognozami cen NIOX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NIOX już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.