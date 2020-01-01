Poznaj tokenomikę AUSD (AUSD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AUSD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę AUSD (AUSD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AUSD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / AUSD (AUSD) / Tokenomika / Tokenomika AUSD (AUSD) Odkryj kluczowe informacje o AUSD (AUSD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o AUSD (AUSD) AUSD, a digital dollar minted 1:1 with USD fiat. AUSD is designed to be a secure digital currency, utilizing one of the world’s largest custodian banks to safeguard assets, a big 4 auditor and a top tier fund manager. AUSD enables users to participate in trading, lending and payments. It is the most cost-efficient stablecoin to transact with due to its gas-optimized smart contract, making it ideal for traders and payments. AUSD, a digital dollar minted 1:1 with USD fiat. AUSD is designed to be a secure digital currency, utilizing one of the world’s largest custodian banks to safeguard assets, a big 4 auditor and a top tier fund manager. AUSD enables users to participate in trading, lending and payments. It is the most cost-efficient stablecoin to transact with due to its gas-optimized smart contract, making it ideal for traders and payments. Oficjalna strona internetowa: https://agora.finance/ Biała księga: https://developer.agora.finance/ Kup AUSD teraz! Tokenomika i analiza cenowa AUSD (AUSD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AUSD (AUSD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 137.27M $ 137.27M $ 137.27M Całkowita podaż: $ 137.37M $ 137.37M $ 137.37M Podaż w obiegu: $ 137.37M $ 137.37M $ 137.37M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 137.27M $ 137.27M $ 137.27M Historyczne maksimum: $ 1.022 $ 1.022 $ 1.022 Historyczne minimum: $ 0.950515 $ 0.950515 $ 0.950515 Aktualna cena: $ 0.99934 $ 0.99934 $ 0.99934 Dowiedz się więcej o cenie AUSD (AUSD) Tokenomika AUSD (AUSD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki AUSD (AUSD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AUSD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AUSD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAUSD tokenomikę, poznaj cenę tokena AUSDna żywo! Prognoza ceny AUSD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AUSD? Nasza strona z prognozami cen AUSD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AUSD już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.