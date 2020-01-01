Poznaj tokenomikę Aurigami (PLY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PLY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Aurigami (PLY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PLY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Aurigami (PLY) / Tokenomika / Tokenomika Aurigami (PLY) Odkryj kluczowe informacje o Aurigami (PLY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Aurigami (PLY) Aurigami is a decentralised, non-custodial liquidity protocol. The protocol enables users to effortlessly lend, borrow, and earn interest with their digital assets. Depositors provide liquidity to the protocol to earn a passive income, while borrowers are able to borrow in an over-collateralised fashion. Oficjalna strona internetowa: https://www.aurigami.finance/ Kup PLY teraz! Tokenomika i analiza cenowa Aurigami (PLY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Aurigami (PLY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 121.88K Całkowita podaż: $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 4.13B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 295.34K Historyczne maksimum: $ 0.02534606 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Aurigami (PLY) Tokenomika Aurigami (PLY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Aurigami (PLY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PLY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PLY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPLY tokenomikę, poznaj cenę tokena PLYna żywo! Prognoza ceny PLY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PLY? Nasza strona z prognozami cen PLY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PLY już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.