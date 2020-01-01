Poznaj tokenomikę ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ASYNC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ASYNC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) Asynchronus is the infrastructure layer powering the agentic economy, a decentralized, AI-native future where autonomous agents drive real-time, on-chain execution. Within the Asynchronus ecosystem: Shell acts as the intelligent conversational interface, orchestrating asynchronous sub-agents and leveraging MCP (Multi-Core Processing) technology the same architecture found in advanced autonomous robotics. Graph is our modular, LangChain-based framework for building scalable AI agents, designed to be interoperable, composable, and optimized for multi-agent collaboration. Asynchronus is supported by industry leaders including NVIDIA Inception Program, Google for Startups, and Arbitrum, with strategic support from partners such as Compass Labs, Allora, Router Protocol, and Alchemy, enabling a robust foundation for the next generation of intelligent on-chain infrastructure. Oficjalna strona internetowa: https://asynchronus.ai Biała księga: https://www.asynchronus.ai/whitepaper Tokenomika i analiza cenowa ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 313.76K $ 313.76K $ 313.76K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 654.16M $ 654.16M $ 654.16M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 479.64K $ 479.64K $ 479.64K Historyczne maksimum: $ 0.00452434 $ 0.00452434 $ 0.00452434 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00047964 $ 0.00047964 $ 0.00047964 Dowiedz się więcej o cenie ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) Tokenomika ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ASYNC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ASYNC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszASYNC tokenomikę, poznaj cenę tokena ASYNCna żywo! Prognoza ceny ASYNC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ASYNC? Nasza strona z prognozami cen ASYNC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ASYNC już teraz! 