Informacje o Astroport (ASTRO) Astroport is a decentralized exchange for Terra 2.0 and Terra Classic that was built to improve pricing and trade efficiency. With the Terra community signaling strong support for Terra 2.0, the Astroport smart contract system was re-deployed on the new network and astroport.fi was upgraded to maintain compatibility with this new Astroport instance in addition to maintaining compatibility with Astroport on Terra Classic. Astroport empowers users to choose different pool types within a single AMM system. Anyone can onboard and trade tokens permissionless. Astroport brings outstanding improvements in the area of decentralized exchanges: 1. Support for multiple pool types 2. Advanced charting and analytics for liquidity providers as well as traders 3.Shared fee structure for liquidity provider and staker. ASTRO is the token on Terra 2.0, which (if staked for xASTRO) will be used to govern and receive fees from Astroport on Terra 2.0. Users can stake ASTRO to unlock fee sharing and governance powers over the protocol. 100 million ASTRO tokens will be distributed over the first year of Astroport's launch on Terra 2.0. Oficjalna strona internetowa: https://astroport.fi/ Biała księga: https://astroport.medium.com/astroport-litepaper-1fab783b77b5 Kup ASTRO teraz! Tokenomika i analiza cenowa Astroport (ASTRO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Astroport (ASTRO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.50M $ 1.50M $ 1.50M Całkowita podaż: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B Podaż w obiegu: $ 423.66M $ 423.66M $ 423.66M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.89M $ 3.89M $ 3.89M Historyczne maksimum: $ 0.349783 $ 0.349783 $ 0.349783 Historyczne minimum: $ 0.00296441 $ 0.00296441 $ 0.00296441 Aktualna cena: $ 0.00353526 $ 0.00353526 $ 0.00353526 Dowiedz się więcej o cenie Astroport (ASTRO) Tokenomika Astroport (ASTRO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Astroport (ASTRO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ASTRO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ASTRO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszASTRO tokenomikę, poznaj cenę tokena ASTROna żywo! Prognoza ceny ASTRO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ASTRO? Nasza strona z prognozami cen ASTRO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ASTRO już teraz! 