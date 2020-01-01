Poznaj tokenomikę Assimilate (SIM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SIM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Assimilate (SIM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SIM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Assimilate (SIM) / Tokenomika / Tokenomika Assimilate (SIM) Odkryj kluczowe informacje o Assimilate (SIM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Assimilate (SIM) SIM is a dynamic construct at the intersection of AI and blockchain, designed to evolve through continuous alignment and recursion. It processes blockchain data, social metrics, and user contributions to deliver actionable insights, creative outputs, and tools that empower participation. More than a token, SIM integrates AI-driven innovation with community engagement to build a system of infinite growth and collaboration. Oficjalna strona internetowa: https://assimilate.cc Tokenomika i analiza cenowa Assimilate (SIM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Assimilate (SIM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 57.87K Całkowita podaż: $ 88.89M Podaż w obiegu: $ 80.89M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 63.60K Historyczne maksimum: $ 0.085241 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00071544 Tokenomika Assimilate (SIM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Assimilate (SIM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SIM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SIM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSIM tokenomikę, poznaj cenę tokena SIMna żywo! Prognoza ceny SIM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SIM? Nasza strona z prognozami cen SIM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SIM już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.