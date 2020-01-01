Poznaj tokenomikę Artificial idiot (AII) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AII, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Artificial idiot (AII) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AII, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Artificial idiot (AII) Odkryj kluczowe informacje o Artificial idiot (AII), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Artificial idiot (AII) AI Meme Token for Artificial Idiot Bot Oficjalna strona internetowa: https://www.artificialidiot.io/ Tokenomika i analiza cenowa Artificial idiot (AII) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Artificial idiot (AII), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 33.23K Całkowita podaż: $ 986.62M Podaż w obiegu: $ 986.62M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 33.23K Historyczne maksimum: $ 0.00587289 Historyczne minimum: $ 0.00001636 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika Artificial idiot (AII): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Artificial idiot (AII) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AII, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AII. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.