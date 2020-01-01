Poznaj tokenomikę Archethic (UCO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena UCO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Archethic (UCO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena UCO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Archethic (UCO) / Tokenomika / Tokenomika Archethic (UCO) Odkryj kluczowe informacje o Archethic (UCO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Archethic (UCO) ArchEthic is a Layer 1 aiming to create a new Decentralized Internet. Its blockchain infrastructure is the most scalable, secure & energy-efficient solution on the market thanks to the implementation of a new consensus : ""ARCH"". ArchEthic smart-contracts expand developers boundaries by introducing internal oracle, time-triggers, editable content & interpreted language. Through native integration for DeFi, NFTs & decentralized identity ; ArchEthic offers an inclusive and interoperable ecosystem for all blockchains. In order to achieve long-term vision of an autonomous network in the hands of the world population, we developed a biometric device respecting personal data privacy (GDPR compliant). Making the blockchain world accessible with the tip of a finger. ArchEthic is a Layer 1 aiming to create a new Decentralized Internet. Its blockchain infrastructure is the most scalable, secure & energy-efficient solution on the market thanks to the implementation of a new consensus : ""ARCH"". ArchEthic smart-contracts expand developers boundaries by introducing internal oracle, time-triggers, editable content & interpreted language. Through native integration for DeFi, NFTs & decentralized identity ; ArchEthic offers an inclusive and interoperable ecosystem for all blockchains. In order to achieve long-term vision of an autonomous network in the hands of the world population, we developed a biometric device respecting personal data privacy (GDPR compliant). Making the blockchain world accessible with the tip of a finger. Oficjalna strona internetowa: https://www.archethic.net/ Biała księga: https://www.archethic.net/assets/files/white_paper.pdf Kup UCO teraz! Tokenomika i analiza cenowa Archethic (UCO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Archethic (UCO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 117.41K $ 117.41K $ 117.41K Całkowita podaż: $ 966.02M $ 966.02M $ 966.02M Podaż w obiegu: $ 415.55M $ 415.55M $ 415.55M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 272.94K $ 272.94K $ 272.94K Historyczne maksimum: $ 0.401399 $ 0.401399 $ 0.401399 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00028254 $ 0.00028254 $ 0.00028254 Dowiedz się więcej o cenie Archethic (UCO) Tokenomika Archethic (UCO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Archethic (UCO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów UCO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów UCO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszUCO tokenomikę, poznaj cenę tokena UCOna żywo! Prognoza ceny UCO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać UCO? Nasza strona z prognozami cen UCO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena UCO już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.